Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a confirmat ca presedintele american Joe Biden a fost de acord „in principiu” sa se intalneasca cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cu o singura conditie: ca Rusia sa nu invadeze intre timp Ucraina.

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, nu intentioneaza sa trimita unilateral militari americani in Ucraina, a comunicat marti Casa Alba, transmite Reuters. "Ca sa fie clar: nu exista nicio intentie sau interes sau dorinta a presedintelui de a trimite militari in Ucraina. NATO este un forum…

- Jurnaliștii de la The New York Times au aflat planurile facute de Casa Alba și Pentagon, in contextul creșterii tensiunilor in Europa de Est, din cauza unei iminente invazii rusești in Ucraina. In urma negocierilor eșuate care au avut loc, saptamana trecuta, intre SUA și Rusia, Joe Biden i-a…

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus joi sa aiba o intalnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.