Președintele SUA, Joe Biden, va cere, joi, Congresului noi fonduri pentru a sprijini armata ucraineana, precum și noi instrumente juridice pentru a inaspri sancțiunile și a folosi activele confiscate ale oligarhilor ruși, transmite Reuters. Se așteapta ca Biden sa ceara Congresului sume semnificative pentru a ajuta Ucraina sa faca fața invaziei rusești, precum și noi […]