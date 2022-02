Stiri pe aceeasi tema

- Întâlnirea lui Vladimir Putin cu președintele francez, Emmanuel Macron, de luni, a devenit o sursa de meme și a stârnit un val de glume pe interne, dupa ce cei doi lideri s-au așezat la o masa lunga de șase metri pentru a discuta despre situația extrem de tensionata din Ucraina…

- Este nevoie de o noua ordine de stabilitate in Europa, iar Rusia trebuie sa primeasca garanții de securitate, dar nu putem accepta imparțirea in noi sfere de influența, pentru ca s-ar genera noi tensiuni, a declarat președintele francez Emmanuel Macron dupa cinci ore și jumatate de discuții cu Vladimir…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat joi seara despre Ucraina si in special despre „garantiile de securitate” cerute de Moscova. Liderul francez a vorbit ulterior și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, au convenit ca sunt necesare masuri in sensul diminuarii tensiunilor militare in apropierea Ucrainei, anunta Palatul Elysee, notand ca liderul de la Kremlin "nu a exprimat nicio intentie ofensiva". Potrivit Presedintiei…

- Sursa foto: Russian Defense Ministry Economia Rusiei arata mult mai rau decat și-a dorit-o Putin, dar asta nu-l va opri pe acesta sa duca un razboi la scara larga, susține istoricul Cosmin Popa (47 de ani), cercetator la Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga” și specialist in probleme ruse și sovietice.…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…