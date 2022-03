Avionului presedintelui SUA Joe Biden a aterizat vineri la Rzeszow, la 100 km de frontiera ucraineana, relateaza AFP și Agerpres. In primele ore ale vizitei sale de doua zile in Polonia, Biden se intalnește cu militarii americani stationati in acest oras și va face o vizita intr-un centru de primire a refugiaților ucraineni. La aceste […] The post Joe Biden viziteaza taberele de refugiați din Polonia. Avionul care-l ducea acolo și pe președintele Poloniei, aterizare de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .