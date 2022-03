Stiri pe aceeasi tema

- Liderii occidentali fac eforturi de ultim moment pentru a incerca sa-l determine pe președintele rus Vladimir Putin sa renunțe la ideea de a invada Ucraina și sa rezolve problemele la masa discuțiilor. Dupa ce duminica a vorbit din nou cu liderul de la Kremlin, președintele Franței, Emmanuel Macron,…

- Antony Blinken a propus sa se intalneasca cu Serghei Lavrov "in Europa, saptamana viitoare. Rusii au raspuns propuneri de date pentru sfarsitul saptamanii viitoare, pe care le-am acceptat, cu conditia sa nu existe o invazie rusa in Ucraina", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat,…

- Presedintele american, Joe Biden, are vineri, de la ora 16:00 GMT, o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters. La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei,…

- Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 16:00 GMT (18:00, ora Romaniei) o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters. La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei,…

- Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 16:00 GMT o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters.La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei,…

- ​Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 16:00 GMT o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters, citat de Agerpres. La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei,…

- Istoricul Armand Goșu arata faptul ca Romania are o granița cu Ucraina mai extinsa decat Polonia și o poziționare geografica care o pune in colimatorul Rusiei, insa faptul ca avem ”o clasa politica mediocra” ne știrbește rolul pe care l-am putea avea in jocul internațional. Tocmai din acest motiv,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a dat asigurari ca exista "unanimitate totala" intre abordarea sa si cea a aliatilor sai europeni in ceea ce priveste comasarea de trupe ruse la frontiera cu Ucraina, dupa videoconferinta pe care a avut-o luni seara cu mai multi lideri