Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va semna vineri un ordin executiv care ar urma sa protejeze accesul femeilor la avort si contraceptie dupa ce Curtea Suprema a anulat luna trecuta verdictul Roe v Wade care proteja dreptul la avort al femeilor, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden va semna vineri un ordin executiv care ar urma sa protejeze accesul femeilor la avort si contraceptie dupa ce Curtea Suprema a anulat luna trecuta verdictul Roe v Wade care legaliza avortul, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters. Biden, un democrat, este sub presiunea…

- Presedintele american Joe Biden va semna vineri un ordin executiv care ar urma sa protejeze accesul femeilor la avort si contraceptie dupa ce Curtea Suprema a anulat luna trecuta verdictul Roe v Wade care proteja dreptul la avort al femeilor, a anuntat Casa Alba.

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca decizia Curții Supreme de a anula hotararea istorica Roe vs. Wade marcheaza o „zi trista pentru instanța și pentru țara”, subliniind faptul ca America a fost „adusa literalmente inapoi cu 150 de ani”, relateaza CNN și Sky News . „Astazi, Curtea Suprema…

- Presedintele american Joe Biden si echipa sa iau in continuare in considerare trimiterea de sisteme de rachete cu raza mai lunga de actiune in Ucraina, dar nu doresc ca acestea sa fie folosite pentru a lansa atacuri in interiorul teritoriului rus, a declarat marti Casa Alba, citata de Reuters. Oficiali…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- Președintele american Joe Biden se va consulta marți, in cadrul unei videoconferințe, cu „aliații și partenerii” SUA asupra unui raspuns coordonat impotriva Rusiei, dupa declanșarea invaziei asupra Ucrainei, a anunțat Casa Alba, potrivit Reuters. Palatul Cotroceni, a anunțat la randul sau, ca președintele…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou ajutor militar al SUA pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari, in special echipamente grele, a aratat Casa Alba intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…