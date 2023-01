Presedintele Joe Biden, intentioneaza sa il numeasca pe Jeff Zients in functia de sef al cancelariei prezidentiale, in locul lui Ron Klain, care se va retrage din aceasta pozitie in februarie, afirma un oficial politic de la Washington citat de site-ul Axios.com, scrie Mediafax.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta…