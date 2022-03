Stiri pe aceeasi tema

- Hillary Clinton, fosta Prima Doamna a SUA, s-a infectat cu Covid-19. Fostul presedinte american, Bill Clinton, a fost testat negativ. Hillary Clinton, in varsta de 74 de ani, a precizat ca are simptome usoare si ca sotul sau, fostul presedinte american Bill Clinton, a fost testat negativ. „Sunt mai…

- Hillary Clinton, fost secretar de stat si fosta candidata la alegerile prezidentiale din SUA, a fost depistata marti cu COVID-19, potrivit DPA. In varsta de 74 de ani, Hillary Clinton a precizat ca are simptome usoare si ca sotul sau, fostul presedinte american Bill Clinton, a fost testat negativ. „Sunt…

- „Suntem foarte mulțumiți de aceste date care confirma știința din spatele vaccinului nostru impotriva COVID-19 și beneficiile sale. Vaccinul Sanofi-GSK demonstreaza o abilitate universala de a amplifica toate platformele pentru toate categoriile de varsta”, a declarat Thomas Triomphe, vicepreședinte…

- Formele COVID-19 de lunga durata (''long COVID-19'') afecteaza intr-o masura mai mica persoanele vaccinate in comparatie cu persoanele nevaccinate, este concluzia unui raport dat marti publicitatii de Agentia britanica pentru siguranta sanitara (UKHSA), care trece in revista 15 studii de specialitate,…

- La cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, intr-o conferința de presa, ca vrea sa evite un razboi in Europa și ca o parte din trupele de langa granițele ucrainene au fost retrase, Joe Biden va face marți seara, de la ora 22:30 (ora Romaniei), o declarație despre negocierile cu…

- La un an dupa investirea sa, presedintele american Joe Biden a reusit sa acumuleze imense frustrari in toate planurile in legatura cu care a facut promisiuni: economia, politica externa, lupta impotriva pandemiei si divizarile politice, scrie marti AFP, care face un tur de orizont al primului an de…

- In timpul unui briefing de la Casa Alba desfașurat pe 12 ianuarie, guvernul SUA a anunțat ca a fost de acord sa achiziționeze alte 500.000 de doze de Evusheld, anticorpul AstraZeneca cu acțiune prelungita pentru prevenirea COVID-19. Acest anunț se adauga celor 700.000 de doze de Evusheld deja convenite…

- Americanii care au incheiat schema inițiala de vaccinare impotriva COVID cu serul de la Pfizer/BioNTech vor putea primi a treia doza la cinci luni dupa a doua doza, cu o luna mai devreme decat prevedeau recomandarile anterioare ale guvernului federal american, transmite CNBC, citata de News.ro . Centrul…