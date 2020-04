Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a afirmat miercuri ca va mentine la Ierusalim ambasada Statelor Unite in Israel daca va castiga alegerile din noiembrie, deplangand in acelasi timp decizia presedintelui Donald Trump de a transfera reprezentanta diplomatica de la Tel Aviv, noteaza AFP. Fostul vicepresedinte american a declarat ca ambasada "nu ar fi trebuit deplasata" de administratia Trump fara ca asta sa intre in cadrul unui acord de pace mai larg in Orientul Mijlociu. "Acum insa ca acest lucru s-a facut, nu voi muta inapoi ambasada la Tel Aviv", a adaugat el in cursul unei strangeri…