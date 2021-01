Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și foștii președinți ai SUA, Barack Obama, Bill Clinton si George W. Bush, vor lansa un apel la unitate catre o țara unita și divizata, pe 20 ianuarie, la scurt timp dupa ce Biden va depune juramantul.

- Vicepreședintele Mike Pence, de 61 de ani, alaturi de soția sa, Karen Pence, au fost vaccinați vineri cu prima doza de vaccin anti COVID-19 la spitalul militar Walter Reed.Evenimentul a fost marcat și de un scurt moment vesel. Toți cei prezenți s-au amuzat, inclusiv Mike Pence, cand i s-au pus intrebarile…

- Trei foști președinți americani, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, au anunțat ca sunt dispuși sa fie filmați cand se vaccineaza impotriva Covid-19 pentru a mai elimina din temerile populației, informeaza Reuters. „S-ar putea sa ajung sa fac vaccinul la televizor sau sa ma filmez acasa, doar…

