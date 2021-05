Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana va reuni in aceasta saptamana patru familii de migranti separate la frontiera dintre SUA si Mexic sub administratia presedintelui Donald Trump, au declarat responsabili de la Washington, ceea ce constituie un prim pas spre realizarea unei promisiuni facute in campania electorala…

- Primul discurs al presedintelui american Joe Biden in fata camerelor reunite ale Congresului, care are loc miercuri, prilejuieste din nou cresterea nivelului de alerta la Capitoliu, in lumina celor intamplate la 6 ianuarie, cand cladirea legislativului a fost luata cu asalt de sustinatori ai presedintelui…

- Rusia interzice accesul pe teritoriul sau a opt actuali sau fosti inalti oficiali americani, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova, intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP. Printre cei vizati de interdictie se numara directorul FBI Christopher Wray, directorul pentru informatii…

- Administrația Biden a declarat ca va deschide unitați suplimentare de cazare a migranților dupa ce imagini cu un centru de detenție din Texas au aratat copii ținuți în condiții înghesuite în camere improvizate, relateaza BBC.Centrul din Texas, o tabara de corturi a guvernului…

- SUA se confrunta cu cea mai mare crestere a numarului de migranti la frontiera de sud-vest din ultimii 20 de ani, a atentionat marti secretarul american pentru securitate interna, Alejandro Mayorkas, in contextul eforturilor facute de administratia Biden pentru a gestiona afluxul de copii neinsotiti…

- Congresmanul Kevin McCarthy, liderul grupului republican din Camera Reprezentantilor, solicita o întrevedere cu presedintele american, Joseph Biden, în contextul cresterii numarului minorilor neînsotiti la frontiera dintre Mexic si Statele Unite, informeaza Mediafax citând…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a lasat deocamdata in suspensie problema aprobarii de catre noua administratie de la Washington a suveranitatii Israelului asupra Inaltimilor Golan, dupa ce aceasta a fost recunoscuta in 2019 de presedintele Donald Trump, subliniind cu toate acestea ca zona…