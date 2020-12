Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA Joe Biden, in virsta de 78 de ani, va fi vaccinat luni impotriva COVID-19 luni, a anuntat vineri purtatoarea de cuvint a acestuia, relateaza AFP. ”Luni, presedintele ales Joe Biden si (sotia sa) dr. Jill Biden vor primi o prima doza de vaccin Pfizer in (statul) Delaware”, a…

- Vicepresedintele american Mike Pence a fost vaccinat vineri impotriva COVID-19, in fata camerelor de filmare ale televiziunilor, intr-un eveniment menit sa-i asigure pe americani ca vaccinul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech este sigur, relateaza The Associated Press.

- Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-Covid-19 al Pfizer/BioNTech pentru utilizare pe scara larga, informeaza BBC, citata de News.ro. MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul, care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur.…

- Vaccinul dezvoltat de laboratorul AstraZeneca și Universtatea Oxford impotriva coronavirusului are o eficiența medie de 70%, conform alianței. In urma unor rezultate intermediare ale unor teste clinice realizate in regatul Unit și Brazilia, a reieșit ca vaccinul impotriva Covid-19 are o eficiența de…

