- Presedintele american Joe Biden participa vineri la conferinta G7 a celor mai industrializate state si la Conferinta pentru securitate de la Munchen, amandoua organizate in premiera in format online, din cauza pandemiei de coronavirus. Este de asemenea prima participare la reuniuni internationale…

- Presedintele american Joe Biden participa vineri la prima reuniune - virtuala - a Grupului Celor Sapte Puteri Industrializate (G7), pe tema pandemiei covid-19, economiei mondiale si atitudinii fata de China, anunta Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Biden va avea astfel ”oportunitatea…

- Presedintele american, Joe Biden, a estimat luni ca Statele Unite se vor apropia de imunitatea colectiva in fata COVID-19 pana in vara, afisandu-si increderea in dezvoltarea vaccinurilor, scrie AFP. "Sunt increzator in faptul ca pana in vara ne vom apropia semnificativ de imunitatea colectiva",…

- Presedintele american Joe Biden a discutat vineri, in primele convorbiri internationale sustinute ca sef de stat, cu prim-ministrul canadian Justin Trudeau, despre oleoductul Keystone XL, si cu omologul mexican Andres Manuel Lopez Obrador, despre migratie, Covid si cooperare bilaterala, relateaza…

- Presedintele american, Joe Biden, a estimat vineri ca pandemia de COVID-19 va face mai mult de 600.000 de victime in Statele Unite, noteaza AFP. "Suntem la 400.000 de morti si ar urma sa ajungem la mai mult de 600.000", a declarat noul lider de la Casa Alba. "Sunt familii carora…

- ”Regret profund ca președintele Trump nu și-a recunoscut infrangerea din noiembrie și refuzat din nou sa faca acest lucuri și ieri (miercuri - n.red)”, a declarat Merkel. Cancelarul german a subliniat ca liderul de la Casa Alba a alimentat indoielile legate de rezultatul alegerilor, deschizand astfel…

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care urmeaza sa inceapa de marti sa-si dezvaluie alcatuirea Guvernului, preconizeaza o ceremonie de investire la Casa Alba redusa, din cauza pandemiei de COVID-19, anunta echipa sa, relateaza Reuters.