- Președintele american Joe Biden a aprobat pachetul suplimentar de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 675 de milioane de dolari, a anunțat joi, 8 septembrie, secretarul Apararii, Lloyd Austin, aflat la o intalnire cu ministrii Apararii si alți oficiali militari aliați, la baza Ramstein din…

- In ziua in care Kievul aniversa Ziua Independenței, președintele american Joe Biden a anunțat, miercuri, ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape trei miliarde de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres . Joe Biden a precizat ca este vorba…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a fost testat negativ pentru COVID-19 duminica a doua zi consecutiv si isi va putea relua angajamentele si deplasarile, a anuntat duminica medicul Casei Albe, relateaza Reuters. Testat prima data pozitiv pe 21 iulie, Biden (79 de ani) parea sa se fi vindecat dupa ce a urmat…

- Președintele SUA, Joe Biden, a primit un rezultat pozitiv la testul pentru COVID-19. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la o declarație a Casei Albe. Serviciul de presa al Casei Albe a menționat ca starea președintelui este stabila, simptomele coronavirusului sint moderate. Biden va continua…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca Washingtonul trimite in Ucraina sistemul sau de aparare NASAMS, pe care il foloseste pentru a pazi spatiul aerian deasupra Casei Albe, Pentagonului si Capitoliului SUA, informeaza Baha.com.

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca preturile la carburanti si la alimente sunt ridicate din cauza invaziei Rusiei in Ucraina si a promis ca aceasta din urma va fi ajutata de SUA si de aliatii sai atat timp cat va fi nevoie in razboiul impotriva Rusiei, potrivit agentiilor Reuters, AFP…

- UPDATE Ministerul apararii de la Moscova a sustinut luni ca nu Rusia, ci Ucraina este de vina pentru lovitura de racheta de duminica dimineata asupra unui bloc de locuinte din Kiev, intrucat o racheta antiaeriana ucraineana Buk ar fi interceptat eronat o alta racheta antiaeriana, de tipul S-300, lansata…

- Joe Biden a declarat, vineri, ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski "nu a vrut sa auda" avertismentele Statelor Unite inainte de invazia lansata de Rusia in Ucraina, relateaza Le Figaro. "Multi oameni au crezut ca exagerez" cand am mentionat un atac rusesc asupra Ucrainei inainte de a incepe,…