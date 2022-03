Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare rus a intrat in spațiul aerian al NATO. Mai exact, avionul ar fi fost vazut deasupra Poloniei, relateaza Realitatea PLUS. Incidentul are loc la scurt timp dupa ce guvernul de la Varșovia a anunțat o misiune de menținere a pacii in Ucraina și, totodata, de menținerea siguranței…

- Presedintele american Joe Biden va calatori vineri in Polonia, pentru a discuta raspunsul international la invazia Rusiei in Ucraina care a declansat o "criza umanitara si a drepturilor omului", a anuntat duminica seara purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, citat de digi24.ro

- Președintele american Joe Biden va vorbi vineri cu liderul chinez Xi Jinping despre „gestionarea concurenței dintre cele doua țari ale noastre, precum și a razboiului Rusiei impotriva Ucrainei și a altor probleme de interes comun”, a declarat, joi, secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, relateaza …

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, ca președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane in Ucraina, care sa lupte contra Rusiei. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia și nici nu vom trimite soldați in Ucraina ca sa ne luptam cu Rusia. Nu știu de cate ori trebuie…

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…

