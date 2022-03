Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden va vorbi vineri cu liderul chinez Xi Jinping despre „gestionarea concurenței dintre cele doua țari ale noastre, precum și a razboiului Rusiei impotriva Ucrainei și a altor probleme de interes comun”, a declarat, joi, secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, relateaza …

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va avea, vineri, o conversatie cu omologul sau din China, Xi Jinping, despre competitia intre cele doua tari si despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, anunta Casa Alba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Reprezentanti ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a discuta, printre altele, pe tema razboiului din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri. Statele Unite au atenționat China ca vor exista „consecinte”…

- Președintele american Joe Biden a zis in mod repetat ca nu va trimite trupe americane in Ucraina pentru a se opune invaziei militare rusești, dar secretarul de stat Antony Blinken subliniaza ca situația va sta diametral opus in cazul unei agresiunii asupra unui stat membru NATO, relateaza ABC News.…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntat, joi seara, sanctiuni „severe” impotriva Rusiei. „Putin este agresorul. Putin a ales acest razboi, iar, acum, el si tara sa vor suporta consecintele”, a afirmat Biden, conform CNN. Liderul de la Casa Alba a condamnat vehement atacul Rusiei asupra…

- Joe Biden a avut o prima reacție dupa anunțul lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei. ”Rusia a decis sa rupa o bucata din Ucraina”, a spus Joe Biden marți seara, in prima ieșire oficiala a președintelui american dupa anunțul lui Vladimir Putin…

- Departamentul de Stat al SUA a avertizat joi Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va compensa consecintele unei invazii a Ucrainei si va face economia rusa si mai fragila, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a mai spus intr-un briefing…

- "Presedintele Biden a precizat clar ca Statele Unite si aliatii sai vor raspunde energic daca Rusia va invada Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, intr-un comunicat.Psaki a mai spus ca presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru…