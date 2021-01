Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a dezvaluit programul pe care intentioneaza sa il implementeze odata ajuns la Casa Alba pentru a accelera imunizarea americanilor in fata pandemiei de COVID-19. Este vorba...

- Presedintele iranian Hassan Rouhani il indeamna pe presedintele american ales Joe Biden sa deschida o noua pagina cu Iranul si sa revina la ”situatia care prevala” inainte de epoca Donald Trump, relateaza AFP. ”Iranul si Statele Unite pot amandoua sa decida si sa anunte ca revin la situatia…

- Ce se intampla acum in Statele Unite pare desprins din filme. Donald Trump, invins in lupta pentru un nou mandat la Casa Alba de democratul Joe Biden, susține ca alegerile au fost fraudate. Echipa lui de avocați a prezentat cateva exemple.

- Declinul, prognozat de Bain in pofida redresarii pietei chineze, este la nivelul inferior al unui interval de 20%-30% anticipat in luna mai de industria produselor de lux. Acest lucru se datoreaza redresarii peste asteptari care a avut loc in perioada verii, cand au fost ridicate restrictiile la nivel…

- Companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech au anuntat luni ca vaccinul pentru Covid-19 are o eficacitate de peste 90% in prevenirea bolii infectioase. Anuntul a alimentat optimismul potrivit caruia pandemia s-ar putea incheia mai degrabamai devreme decat mai tarziu, determinand cresterea pietelor bursiere…

- Candidatul democrat Joe Biden s-a aratat vineri seara sigur de victoria sa in alegerile prezidentiale din SUA, indemnandu-si compatriotii 'sa se uneasca', in vreme ce rivalul sau Donald Trump l-a avertizat sa nu revendice victoria in mod 'ilegitim', transmite AFP. Intreaga…

- Ziua alegerilor prezidențiale 2020 in Statele Unite ale Americii. Alegatorii americani se prezinta la urne pentru a-și alege viitorul președinte: Donald Trump sau Joe Biden. Peste 95 de milioane de americani au votat anticipat, prezența la urne anunțandu-se a fi una istorica.

- NATO are in vedere un summit in martie, la Bruxelles, pentru a-l primi pe noul presedinte american, in cazul in care Joe Biden obtine o victorie in alegerile de la 3 noiembrie in Statele Unite, declara diplomati si oficiali de la Alianta Nord-Atlantica pentru Reuters.Insa un summit ar urma…