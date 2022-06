Trupa sud-coreeana BTS s-a folosit marți de o invitație din partea președintelui american Joe Biden pentru a denunța rasismul care vizeaza persoanele de origine asiatica, provocand in același timp un val de agitație la Casa Alba. „Suntem devastați de infracțiunile rasiste” In spatele porților cladirii, un numar mare de fani – o parte din ceea […] The post Joe Biden, umilit la Casa Alba in coreeana. Cea mai tare trupa de baieți critica SUA - VIDEO first appeared on Ziarul National .