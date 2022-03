Joe Biden: Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Putin Președintele american Joe Biden a spus ca președintele rus Vladimir Putin nu va avea niciodata succes in cucerirea intregii Ucraine. „Putin pare determinat sa continue pe calea sa criminala indiferent de costuri. El a facut deja ca doua milioane de ucraineni sa fie refugiați. Rusia ar putea sa continue sa macine in avansul ei cu un preț oribil, insa asta este deja clar: Ucraina nu va fi niciodata o victorie pentru Putin. Putin ar putea sa ia un oraș, insa nu va reuși niciodata sa dețina țara. Și daca nu raspundem astazi asaltului lui Putin asupra pacii și stabilitații globale, costul libertații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a afirmat, sambata, intr-un interviu pentru youtuberul Brian Tyler Cohen, ca nu exista o alta alternativa la sancțiunile date Rusiei dupa invadarea Ucrainei decat declanșarea celui de-al Treilea Razboi Mondial, informeaza News.ro . „Exista doua optiuni: Incepe al Treilea…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Rusia a acuzat țarile și presa din Occident ca duc o „campanie de dezinformare pe scara larga” cu privire la o posibila invazie rusa in Ucraina, pentru a distrage atenția de la „propriile acțiuni agresive”. Declarația Ministerului rus de Externe vine cu doar cateva ore inainte de o convorbire…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a avertizat joi pe omologul sau rus, Vladimir Putin, cu un raspuns ferm la orice invazie rusa a Ucrainei, in cadrul unei convorbiri telefonice in cursul careia presedintele rus a afirmat ca noi sanctiuni impotriva Moscovei ar fi ''o eroare colosala'', relateaza AFP.…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Gazoductul Nord Stream 2 risca sa fie închis daca Rusia invadeaza Ucraina. Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat adjunct Victoria Nuland, în timpul unei audieri în Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, transmite realitatea.md.…