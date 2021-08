Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Fortele armate germane au inceput pregatirile pentru evacuarea in siguranta din Afganistan a cetatenilor germani, au declarat sambata pentru DPA surse militare din Germania. Masura autorizarii misiunii armatei germane ar urma sa treaca rapid prin parlament, astfel ca militarii ar putea fi…

- Soldatii americani au inceput sa soseasca la Kabul pentru a contribui la evacuarea personalului diplomatic si a altor civili din capitala afgana, dupa ce rebelii talibani au preluat controlul in tot mai multe orase, pe fondul retragerii fortelor internationale, relateaza sambata agentia Reuters.…

- Cei 3.000 de militari se va alatura celor 650 inca prezenti in Afganistan, a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby."Ambasada ramane deschisa", "nu este vorba de o evacuare totala", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane Ned Price, care a amintit ca executivul american…

- Pentagonul mobilizeaza mii de soldati ai Infanteriei Marine a SUA pentru o posibila evacuare a ambasadei Statelor Unite din Kabul, Afganistan, informeaza New York Times. Administratia Joe Biden ia, in acest moment, in calcul posibila prabusire a guvernului afgan in urmatoarele 30 de zile.

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre teritoriale",…

- Finalizarea retragerii americane din Afganistan ar urma sa se incheie in cateva zile, potrivit unor oficiali americani, cu mult inainte de data-limita de 11 septembrie, stabilita de catre presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Aceasta retragere nu vizeaza miliarii insarcinati…

- „500 de militari turci din efectivul deplasat in Afganistan vor prelua controlul si responsabilitatea privind Aeroportul International Hamid Karzai din Kabul daca Aliatii vor oferi un sprijin financiar, logistic si politic“ - a spus Hulusi Akar, ministrul apararii din Turcia, citat de Khaama Press,…