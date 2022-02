Joe Biden: Toate indiciile arată că Rusia va ataca Ucraina „în următoarele zile” Președintele Joe Biden a avertizat, joi, ca SUA are motive sa creada ca Rusia e angajata intr-o operațiune de inscenare pentru a genera un pretext sa atace Ucraina in urmatoarele zile, noteaza CNN.Intrebat de un jurnalist CNN cat de ridicat este nivelul de amenințare pentru o invazie rusa a Ucrainei, Biden a raspuns ca „Este foarte mare”.Este foarte mare pentru ca nu și-au retras niciuna dintre trupele lor. Au mutat mai multe trupe dintr-o parte in alta, acesta este primul motiv. In al doilea rand, credem ca sunt implicați intr-o operațiune false flag (n.red. de inscenare) pentru a avea un pretex… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca SUA crede ca Rusia ar putea ataca Ucraina in urmatoarele „cateva zile”, iar deschiderea focului in estul Ucrainei de catre separatiștii proruși ar putea reprezenta o inscenare pentru a avea un pretext sa atace. „Toate indiciile pe care le avem arata…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca SUA crede ca Rusia ar putea ataca Ucraina in urmatoarele „cateva zile”, iar deschiderea focului in estul Ucrainei de catre separatiștii pro-ruși ar putea reprezenta o inscenare pentru a avea un pretext sa atace.

- Ucraina se pregatește pentru "urgențe pe scara larga de natura diferita care pot afecta populația civila", a anunțat NATO, potrivit CNN .Centrul euroatlantic de coordonare a raspunsurilor la dezastre a primit marți o cerere de la Ucraina in acest sens, pentru asistența internaționala.Centrul EADRCC…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- Presedintele Joe Biden i-a indemnat joi pe americanii din Ucraina sa paraseasca imediat tara. Situatia este volatila in regiune si lucrurile ar putea scapa de sub control, avertizeaza presedintele american. Biden va discuta vineri cu liderii UE si NATO despre situatia tensionata. „Cetatenii americani…

- Președintele Joe Biden nu i-a raspuns inca omologului rus privind locul și data la care ar urma sa aiba loc discuții intre cei doi lideri. Casa Alba a criticat, insa, retorica agresiva folosita joi de Vladimir Putin.

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…

- Declarația a fost facuta de secretarul de stat Antony Blinken la Riga, unde are loc reuniunea miniștrilor de externe din țarile NATO. De cealalta parte, liderul rus, Vladimir Putin, a apreciat ca extinderea infrastructurii militare a Alianței in Ucraina reprezinta o linie roșie.