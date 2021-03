Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si sotia sa Jill petrec in premiera acest sfarsit de saptamana la Camp David, resedinta de vacanta a presedintilor Statelor Unite ale Americii situata in muntii din statul Maryland (vestul SUA), pe care multi dintre predecesorii democratului au privit-o ca pe un refugiu…

- Presedintele american, Joseph Biden, a pledat, joi seara, pentru remedierea aliantelor internationale si pentru intensificarea activitatilor diplomatice ale Statelor Unite. "America revine. Diplomatia revine", a declarat Joseph Biden, intr-un discurs rostit la Departamentul de Stat. "Sunteti…

- Noul presedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a discutat marti, prin telefon, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, exprimand preocupari privind arestarea disidentului Aleksei Navalnii si privind presupusa implicare a Moscovei in atacuri cibernetice, transmite Mediafax.

- Conform Mediafax , mai mulți oficiali de la Washington au declarat ca Administratia de la Moscova propusese de saptamana trecuta o conversatie telefonica. Joseph Biden a acceptat, dar a dorit sa se consulte mai intai cu aliatii europeni ai SUA, inclusiv cu liderii din Marea Britanie, Franta si Germania.…

- Președintele-ales Joe Biden a rostit marți seara primul sau discurs in capitala Statelor Unite, pe esplanada de la Monumentul lui Lincoln. El a dedicat acest moment, in care a vorbit despre memorie și vindecare, celor peste 400.000 de victime pe care pandemia le-a facut numai in SUA.

- Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu al SUA nu si-a recunoscut infrangerea in fata adversarului sau democrat Joe Biden la scrutinul prezidential din 3 noiembrie. Ministrul Justiției anunța ce a decis in privința creșterii varstei de pensionare a…

- Presedintele-ales al SUA, Joe Biden, il va desemna pe Merrick Garland pentru functia de procuror general, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNN si de site-ul Politico.com, potrivit MEDIAFAX. Merrick Garland, care a fost doua decenii judecator la Curtea de Apel din Washington,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat joi speranta ca presedintele-ales al SUA, Joe Biden, va ajuta la rezolvarea problemelor din relatia dintre Moscova si Washington si spus ca se asteapta ca Donald Trump sa aiba in continuare un cuvant greu de spus in viata politica americana, relateaza…