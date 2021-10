Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, critica acțiunile Chinei in Stramtoarea Taiwan la Summitul tarilor din regiunea Asia-Pacific (ASEAN), scrie AFP. "Statele Unite sunt profund ingrijorate de actiunile...

- Presedintele sefilor de stat major din SUA, generalul Mark Milley, a oferit miercuri prima confirmare oficiala din partea Statelor Unite a unui testul”foarte ingrijorator” de arme hipersonice efectuat de China, care, potrivit expertilor militari, pare sa arate ca Beijingul vizeaza un sistemul orbital…

- Presedintele american Joe Biden a criticat miercuri actiunile coercitive ale Chinei in Stramtoarea Taiwan, intr-un mesaj adresat participantilor la summitul tarilor din regiunea Asia-Pacific la care participa si premierul chinez, informeaza AFP.

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat joi ca Statele Unite sint pregatite sa apere militar Taiwanul in cazul unui atac al Chinei care considera ca insula face parte din teritoriul sau, transmite Noi.md cu referire la deschide.md. "Da, avem un angajament in acest sens", a declarat Joe Biden intr-o…

- Chestiunea Taiwanului este adesea privita ca singura care poate provoca o confruntare armata intre primele doua economii mondiale. Președintele american Joe Biden a declarat joi, 21 octombrie, ca Statele Unite sunt pregatite sa apere militar Taiwanul, in cazul unui atac al Chinei, care considera insula…

- Președintele SUA, Joe Biden, a parut sa fi uitat numele primului ministru australian in timpul unei conferințe video, a informat BBC. Joe Biden s-a referit la premierul australian Scott Morrison cu formula „that fella down under”, in traducere „acel coleg din Australia”, dupa ce președintele SUA i se…

- Unul dintre scopurile majore ale alianței celor trei țari este construirea de submarine nucleare in Australia, cu tehnologie americana, scrie BBC. In vreme ce Bejingul protesteaza pentru ca se simte vizat de acord, Parisul este nemulțumit pentru ca a fost exclus din alianța, dar și deoarece Australia…

- „Succesul extraordinar al acestei misiuni se datoreaza talentului incredibil, vitejiei și curajului altruist al armatei Statelor Unite, diplomaților noștri și profesioniștilor noștri din serviciile de informații.”, a declarat președintele, potrivit AFP.Statele Unite raman hotarate sa evacueze americanii…