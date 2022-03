Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a autorizat sambata deblocarea a 200 de milioane de dolari reprezentand arme si alte tipuri de asistenta pentru Ucraina, a anuntat Casa Alba. Decizia de sambata, 12 martie, ridica ajutorul total pentru securitate acordat de SUA Ucrainei in ultimul an la 1,2 miliarde de…

- „Secretarul Apararii Lloyd J. Austin al III-lea l-a sunat pe ministrul roman al Apararii Naționale Vasile Dincu, caruia i-a transmis sa continue sa coordoneze raspunsul aliaților la invazia neprovocata și premeditata a Ucrainei de catre Rusia. Ambii lideri au apreciat profund curajul poporului ucrainean,…

- Echipele Salvați Copiii Romania sunt pe teren, in proximitatea punctelor de frontiera cu Ucraina, și acorda asistența umanitara copiilor și familiilor acestora care se refugiaza din calea razboiului. Echipa locala a filialei din Suceava și voluntarii Salvați Copiii Romania au ramas pe teren, la punctul…

- Presedintele american Joe Biden a semnat un memorandum pentru a oferi Ucrainei pana la 600 de milioane de dolari sub forma de "asistenta militara imediata", transmite sambata dpa. Decizia intervine in contextul in care fortele ruse au avansat si mai mult catre capitala ucraineana Kiev in primele…

- "Condamnam cu fermitate atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusa și ne exprimam solidaritatea cu toți cetațenii din statul vecin.Aceasta incalcare a dreptului internațional reprezinta un precedent periculos pentru comunitatea internaționala și un risc pentru pacea de pe continentul nostru.Romania…

- Tensiunile din regiunea Donbas cresc într-un ritm accelerat iar serviciile secrete din Ucraina anunța concentrarea a tot mai multe trupe la granița de est dintre Ucraina și Rusia. Mai mult, spionajul ucrainean vorbește și despre achiziția de catre Federația Rusa a 45.000 de saci pentru cadavre.…

- Șeful diplomației americane Antony Blinken a declarat, la finalul negocierilor cu omologul rus Serghei Lavrov, ca este exclusa schimbarea politicii ușilor deschise asumata de NATO. El a mai spus ca, daca se va dovedi util, Washingtonul este gata pentru un summit între președinții Joe Biden și…