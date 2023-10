Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul american pentru securitate naționala, Jake Sullivan, a declarat marți (10 octombrie) ca douazeci sau mai mulți americani sunt disparuți, in urma atacului grupului islamist palestinian Hamas asupra Israelului in weekend, care a facut sute de morți, potrivit Reuters. „ Credem ca exista douazeci…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in discuție, in contextul unuia dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii, posibilitatea ca trupele israeliene sa intre in Fașia Gaza, iar liderul de la Casa…

- Un inalt oficial Hamas, Ali Barakeh, a declarat ca mișcarea palestiniana se aștepta la o mai mare rezistența din partea Israelului, in timpul atacului din 7 octombrie. El a dat detalii despre felul in care a fost pregatita și cați oameni au luat parte la acțiunea care a luat prin surprindere Israelul,…

- Numerosi cetateni straini de toate nationalitatile au fost ucisi, raniti sau luati ostatici in timpul ofensivei pe scara larga a Hamas impotriva Israelului, la 50 de ani de la atacurile Egiptului si Siriei in razboiul de Yom Kippur. Israelul a raspuns prin lovituri asupra Fasiei Gaza, atacuri soldate…

- Casa Alba este "in masura sa confirme la ora actuala moartea a noua cetateni americani" in atacul Hamas impotriva Israelului, a comunicat luni o purtatoare de cuvant a Consiliului de Securitate Nationala al SUA (National Security Council - NSC), potrivit AFP.

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

- Consiliul National de Securitate al Israelului i-a avertizat pe israelienii care locuiesc in strainatate sa fie in alerta, fiind posibile atacuri legate de razboiul actual cu Hamas, relateaza Times of Israel si The Guardian, citat de news.ro.Intr-un comunicat, Consiliul avertizeaza ca sarbatorile…

- Președintele Joe Biden cere politicienilor americani sa puna capat diviziunilor și sa nu se considere inamici, informeaza Rador Radio Romania.Președintele Joe Biden a cerut incetarea diviziunilor care au dus la demiterea președintelui Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy. Intr-un discurs…