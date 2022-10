Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american a intrebat unde se afla Jackie Walorski, o membra a Camerei Reprezentanților care a murit intr-un accident de mașina in august, in timp ce participa miercuri la un summit privind alimentația, potrivit agenției Reuters, preluata de boursorama.com . Joe Biden a mulțumit organizatorilor…

- Noile investiții chineze in Rusia in cadrul Inițiativei Strategice Belt and Road (BRI) au scazut la zero in prima jumatate a anului 2022. Aceasta este o situație fara precedent, care demonstreaza reticența Chinei de a suporta costurile sancțiunilor impuse Kremlinului, ca raspuns la agresiunea Moscovei…

- Biden, umil in fata printului saudit. Presedintele american Joe Biden si-a incheiat sambata dupa-amiaza vizita in Arabia Saudita, dupa cea desfasurata in Israel si teritoriile palestiniene, turneu in cursul caruia a incercat sa reafirme influenta SUA in Orientul Mijlociu, promitand totodata o noua „viziune"…

- Prima doamna a Statelor Unite, Jill Biden, o va gazdui, marti dupa-amiaza, pe soția președintelui Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, potrivit unui comunicat al Aripii de Est, transmite CNN, citat de News.ro . Cele doua urmeaza sa discute in privat in timpul…

- Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) va evalua conditiile pietei petrolului si va actiona in consecinta, potrivit ministrului de Externe. ”Nu a existat nicio discutie despre petrol la summit”, a declarat printul Faisal bin Farhan Al Saud intr-o conferinta de presa, adaugand ca permanent…

- Presedintele american Joe Biden doreste sa „recalibreze” relatiile SUA cu Arabia Saudita, nu sa le rupa, si va discuta cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre drepturile omului si petrol, afirma principalul consilier politic si militar al Casei Albe, Jake Sullivan. El a facut declarația…

- Președintele american Joe Biden a inceput un turneu de patru zile in Orientul Mijlociu – Israel, Cisiordania ocupata și Arabia Saudita, unde va avea intalniri cu liderii regionali. Dar cea mai importanta este intalnirea cu regele saudit Salman și cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman: Statele Unite…