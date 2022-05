Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va iesi mai slabita si mai izolata din conflictul cu Ucraina, a declarat un inalt oficial al Pentagonului, care anticipeaza ca rușii vor ramane in curand fara muniție de precizie și vor folosi bombe nedirijate. „Cred cu un grad ridicat de certitudine ca Rusia va iesi din Ucraina mai slabita decat a…

- Statele Unite au facut cunoscut joi ca China s-ar expune la represalii daca "ar sprijini agresiunea rusa" impotriva Ucrainei, un avertisment lansat cu cateva ore inainte de discutia telefonica dintre Joe Biden si Xi Jinping, comenteaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va avea, vineri, o conversatie cu omologul sau din China, Xi Jinping, despre competitia intre cele doua tari si despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, anunta Casa Alba. „Presedintele Joseph R. Biden va vorbi vineri cu presedintele Republicii Populare Chineze,…

- Președintele american Joe Biden va vorbi vineri cu liderul chinez Xi Jinping despre „gestionarea concurenței dintre cele doua țari ale noastre, precum și a razboiului Rusiei impotriva Ucrainei și a altor probleme de interes comun”, a declarat, joi, secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, relateaza …

- Ambasada Chinei în Statele Unite a exprimat preocupari în legatura cu razboiul din Ucraina si a anuntat ca depune eforturi pentru a evita escaladarea confruntarilor militare, informeaza BBC News si agentia Reuters cu referire la Mediafax.ro. „Situatia din Ucraina este într-adevar…

- ”In ultima vreme, Statele Unite raspandesc stiri false despre China”, a denuntat in fata presei un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, intrebat despredezvaluiri in acest sens ale cotidianului american The New York Times.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a refuzat, in cadrul unei conferințe de presa, sa-i acorde dreptul la o intrebare corespondentului CNN din Ucraina inaintea unei jurnaliste din China, spunand ca „nu este politicos, lucreaza in Ucraina și a fost contaminat cu acest virus al nepoliteții”. Reporterul…

- China a acuzat miercuri (23 februarie) SUA ca au „turnat ulei pe foc” in Ucraina, dupa ce Rusia a recunoscut republicile separatiste Donețk și Lugansk și anunțarea de sancțiuni la Washington și Bruxelles impotriva Moscovei. „Statele Unite au vandut arme Ucrainei, au crescut tensiunile, au creat panica…