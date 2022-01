Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca a purtat o discuție „clara” cu Vladimir Putin și nu mai exista nicio indoiala ca Rusia „va plati un preț mare” daca va invada Ucraina. Comentariile lui Biden au venit in urma unei sugestii anterioare ca aliații erau imparțiți in privința modului de reacție…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden ii va propune omologului sau rus, Vladimir Putin, „o cale diplomatica“ de iesire din criza din Ucraina in cadrul convorbirii telefonice de joi, inaintea discutiilor privind securitatea in Europa care vor incepe pe 10 ianuarie, informeaza AFP.

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- SUA au anunțat ca nu vor trimite trupe pentru a apara Ucraina, in cazul in care va fi atacata de Rusia. Joe Biden a motivat decizia, susținand ca țara nu face parte din NATO. Președintele american Joe Biden a precizat miercuri ca SUA nu va trimite trupe militare in Ucraina cu intenția de a o apara de…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a propus marți omologului sau american, Joe Biden, sa ridice toate masurile de represalii care vizeaza misiunile diplomatice ale celor doua țari, luate în ultimele luni în mijlocul tensiunilor dintre Statele Unite și Rusia, scrie AFP.„Partea rusa…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…