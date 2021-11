Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat vineri ingrijorarea serioasa cu privire la criza migrantilor de la granita Belarusului cu Polonia, dupa declaratii similare ale vicepresedintei Kamala Harris, informeaza AFP si Reuters preluat de agerpres. "Credem ca este o ingrijorare serioasa. Am comunicat…

- Președintele din Belarus a amenințat Europa ca va opri tranzitul de gaze naturale daca va primit sancțiuni. Tensiunile s-au intensificat din cauza valului de migranți de la granița cu Polonia, noteaza Reuters . Belarus amenința ca va opri tranzitul de gaze naturale catre Europa Aleksandr Lukașenko a…

- Varșovia spune ca regimul lui Aleksandr Lukașenko a demarat un razboi hibrid împotriva Poloniei, în numele Moscovei, împingând miile de migranți din Orientul Mijlociu sau Africa sa intre în UE. În acest timp, organizațiile umanitare avertizeaza ca migranții…

- Premierul polonez l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca se afla in spatele crizei migranților de la granița dintre Belarus și Polonia, relateaza BBC, potrivit mediafax. Mateusz Morawiecki a declarat ca liderul autoritar al Belarusului, un aliat apropiat al dlui Putin, orchestreaza…

- Uniunea Europeana este aproape de a impune mai multe sanctiuni asupra Belarusului, vizand aproximativ 30 de persoane si entitati, inclusiv pe ministrul de Externe si compania aeriana belarusa Belavia, acestea urmand sa fie aprobate inca de saptamana viitoare, au declarat trei diplomati UE, citati de…

- Presedintele american Joe Biden i-a spus presedintelui Turciei Tayyip Erdogan ca cererea sa pentru avioanele de lupta F-16 trebuie sa treaca printr-un proces in Statele Unite si si-a exprimat dorinta de a gestiona eficient dezacordurile dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit news.ro.…

- Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului, Aleksandr Czasnuski, in legatura cu situatia migrantilor prezenti la frontiera dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko de orchestrarea unei…

- Polonia va construi un gard de-a lungul frontierei sale cu Belarus, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, in scopul stoparii migrantilor care in acest an au venit in numar mare dinspre teritoriul belarus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Lituania, Letonia si Polonia…