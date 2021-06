Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca a avut o intalnire ''foarte productiva si sincera'' cu omologul sau american Joe Biden, pe care l-a intalnit pentru prima data in marja summitului NATO de la Bruxelles, relateaza AFP. ''Trebuie sa spun ca…

- Discuțiile mult așteptate dintre președinții Turciei și SUA, Recep Tayyip Erdogan și Joe Biden, la Bruxelles pot dura pina la o ora și jumatate. Dupa cum a anunțat luni NTV, anume asupra acestor negocieri este concentrata atenția experților turci și a publicului. Aceasta va fi prima intilnire a liderilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat luni la Bruxelles cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru a "clarifica" subiectele controversate din relatiile franco-turce din ultimii ani, a anuntat palatul Elysee (presedintia franceza), transmite AFP. Seful statului tur va avea o intalnire…

- Turcia va ramane "singura tara fiabila" care va mai avea soldati in Afganistan dupa retragerea SUA si a NATO, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, inainte de plecarea sa catre Bruxelles pentru summitul Aliantei nord-atlantice, transmite AFP. "America se pregateste sa…

- Turcia va ramane "singura tara fiabila" care va mai avea soldati in Afganistan dupa retragerea SUA si a NATO, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, inainte de plecarea sa catre Bruxelles pentru summitul Aliantei nord-atlantice, transmite AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, face un tur de forta saptamana aceasta in Europa pentru a participa la trei summituri succesiv – G7, la Cornwall, Marea Britanie, NATO la Bruxelles, SUA-UE la Bruxelles – si in intalniri bilaterale la varf – cu Marea Britanie la Londra, cu Turcia in marja summitului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti SUA ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "incoltirea" Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden pe fondul tensiunilor bilaterale, relateaza AFP. "Cei care incoltesc Turcia vor pierde un prieten…

- Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean, devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915, provocand furia Turciei, comenteaza AFP. Omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a reactionat imediat denuntand…