- Liderul opozitiei israeliene, fostul premier Yair Lapid, i-a propus premierului Benjamin Netanyahu formarea unui guvern de criza, in urma atacului-surpriza al militantilor Hamas asupra Israelului, relateaza dpa.

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin" Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Biden a avertizat „orice alta parte ostila Israelului" sa nu incerce sa profite de criza provocata de Hamas.Joe Biden…

- Presedintele SUA Joe Biden, in varsta de 80 ani, a primit o doza de vaccin actualizat contra COVID-19, precum si vaccinul antigripal anual, a anuntat sambata medicul sau, transmite AFP. ‘Intrucat intram in sezonul racelilor si al gripei, presedintele ii incurajeaza pe toti americanii sa-i urmeze exemplul’, …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca, convins de acest lucru, ca țara sa va este aproape de o pace “istorica” cu Arabia Saudita, prezicand ca aceasta ar putea fi incheiata de președintele american Joe Biden și ar putea remodela Orientul Mijlociu, noteaza Reuters. Cu toate acestea, in…

- Presedintele american Joe Biden ii va primi pe 25 septembrie la Casa Alba pe liderii Forumului Insulelor din Pacific, pentru cea de-a doua editie a unui summit intre aceasta organizatie si Statele Unite, relateaza AFP.Liderul de la Casa Alba intentioneaza sa "aprofundeze cooperarea" cu aceste state…

- Presedintele american Joe Biden a indemnat, marti, lumea sa dea dovada de unitate, in discursul rostit la Adunarea generala a ONU, subliniind ca "nicio tara nu poate raspunde singura provocarilor de astazi", scrie The Guardian.

- 01:10 Liderul american Joe Biden a afirmat și el, raspunzand unei intrebari, ca cel mai probabil liderul rus Vladimir Putin are legatura cu moartea lui Prigojin.Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși…