- Unii dintre cei 10.000 de militari ai Garzii Nationale americane, care se indreapta spre Washington (Districtul Columbia) pentru a ajuta la asigurarea securitatii inainte de investirea presedintelui ales Joe Biden vor fi inarmati, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, sub rezerva…

- Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a cerut masuri sporite de securitate in jurul ceremoniei de investitura a presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa ce cladirea Capitoliului, sediul Congresului, a fost luata cu asalt saptamana trecuta de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump,…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Pentagonul a limitat misiunea Garzii Nationale din Districtul Columbia la suport in monitorizarea traficului inaintea mitingului de miercuri al sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump in contextul certificarii de catre Congres a victoriei lui Joe Biden, relateaza Washington Post, potrivit…

- Asaltul de miercuri asupra Capitoliului, sediul Congresului SUA, de catre susținatorii lui Donald Trump, a generat 23,5 milioane de mesaje pe Twitter, adica, in medie, 430 de mesaje pe secunda, informeaza G4Media, care citeaza publicația franceza Le Figaro. Evenimentula produs de 2,5 ori mai multe mesaje…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi "tristetea" si "furia" dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…