Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și ceilalți lideri NATO au incheiat joi summitul de la Madrid. Intr-o conferința de presa, Biden a apreciat natura istorica a summitului, facand referire la invitația oficiala a Suediei și Finlandei de a adera la alianța Atlanticului de Nord. De asemenea, liderul de la Casa Alba a promis…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca „e puțin probabil” sa viziteze Ucraina cand va calatori in Europa in acest weekend, pentru reuniunea G7 si summitul NATO, potrivit CNN . Intrebat, intr-o conferința de presa, daca are inca are in plan sa viziteze Ucraina, Joe Biden a spus ca „depinde”,…

- Divizia de Rachete a Armatei ruse efectueaza exerciții militare in regiunea Ivanovo, la nord-est de Moscova, fiind implicați aproximativ 1 000 de militari cu peste 100 de vehicule și sisteme de lupta, inclusiv lansatoare de rachete balistice intercontinentale „Yars”, scrie agenția de presa rusa Interfax.…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Zelensky a declarat, vineri, intr-un interviu exclusiv cu Jake Tapper de la CNN, ca țara sa nu are nicio garanție ca Rusia nu va incerca din nou sa puna mana pe Kiev, daca va reuși sa captureze Donbasul.„De aceea este foarte important pentru noi sa nu le permitem, sa ne ținem pe poziție, pentru ca aceasta…

- "Daca sunt adevarate, astfel de remarci sunt foarte daunatoare pentru noi", a spus presedintele Zelenski la o conferinta de presa comuna cu sefii de stat polonez, lituanian, estonian si leton, aflati in vizita la Kiev."Voi face tot posibilul pentru a discuta aceasta problema cu domnul Macron astazi.…

- Presedintele american Joe Biden si-a reiterat evaluarea conform careia Rusia a comis genocid in Ucraina, spunand reporterilor: „L-am numit genocid pentru ca a devenit din ce in ce mai clar ca Putin incearca doar sa stearga chiar si ideea a a fi ucrainean”, transmite CNN. Volodimir Zelenski, presedintele…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, si premierul Indiei, Narendra Modi, au stabilit, in cursul intalnirii in format online de luni, intensificarea cooperarii economice, militare, tehnologice si in domeniul energiei, discutand inclusiv despre efectele razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele…