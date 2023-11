Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au restabilit miercuri un dialog care era in asteptare de un an, dar si-au expus si diferendele, in special in ceea ce priveste Taiwanul.

- Liderul de la Washington a avut miercuri discuții cu președintele chinez, Xi Jinping, aflat in vizita in Statele Unite. Dupa intalnirea cu Xi Jinping in California, Joe Biden a declarat miercuri ca il considera in continuare pe Xi Jinping un „dictator”, folosind o expresie care a provocat indignare…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat ca a convenit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, reluarea comunicarii militare la nivel inalt, intrerupt anul trecut de China din cauza problemei taiwaneze. Biden a sustinut o conferinta de presa la care Xi Jinping nu a luat parte, dar a calificat discutiile…

- Dupa o intalnire cu președintele chinez Xi Jinping in California, liderul american Joe Biden a declarat miercuri ca il considera in continuare pe Xi Jinping un "dictator", folosind o expresie care a provocat indignare la Beijing in trecut, conform AFP, scrie News.ro.La finalul unei conferinte de…

- Președintele american Joe Biden se intalnește cu liderul chinez Xi Jinping pentru prima data intr-un an, pentru discuții care ar putea atenua fricțiunile dintre superputerile adversare in ceea ce privește conflictele militare, traficul de droguri și inteligența artificiala. Liderul chinez Xi Jinping…

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a inceput, marti, prima vizita in Statele Unite dupa sase ani, dupa ce presedintele Joe Biden a declarat ca urmareste sa restabileasca o comunicare normala cu Beijingul, transmite Reuters, potrivit observatornews.ro .

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping ar urma sa aiba o intrevedere pe 15 noiembrie la San Francisco, pentru primul summit intre cele doua puteri dupa un an, informeaza joi AFP, care citeaza surse apropiate dosarului, scrie AGERPRES.Cele doua parti nu au fixat inca data,…

- Președintele american Joe Biden și Papa Francisc au discutat duminica despre razboiul dintre Israel și Hamas, potrivit Casei Albe, in timpul caruia Biden a condamnat atacul Hamas, afirmand in același timp necesitatea de a proteja civilii din Gaza.