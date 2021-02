Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a discutat miercuri pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu situatia din Hong Kong si soarta rezervata minoritatii musulmane uigure, noteaza AFP. Foto: (c) Huang Jingwen/XINHUA In cursul conversatiei telefonice,…

- Presedintele american Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite si China va lua forma unei ”competitii extreme”, apreciind ca omologul sau chinez Xi Jinping este dur și fara ”niciun pic de democrație in el”, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Joe Biden a spus, intr-un interviu pentru…

- Presedintele american Joe Biden apreciaza ca omologul sau chinez Xi Jinping ”nu are pic dedemocratie in el” si avertizeaza ca rivalitatea dintre Statele Unite si China va lua forma unei ”competitii extreme”, insa da asigurari ca vrea sa evite un ”conflict” intre primele puteri mondiale, relateaza…

- Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite și China va lua forma unei "competiții extreme", precizând însa ca vrea sa evite un "conflict" între primele doua puteri mondiale, într-un interviu difuzat duminica și citat de AFP.Președintele…

- Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau chinez Xi Jinping, dar a precizat ca "nu exista niciun motiv sa nu-l contacteze". "El este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el", a adaugat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolac u, a comentat miercuri seara ceea ce se intampla in Statele Unite ale Americii. ”Sunt ingrijorat de evenimentele din Washington. Democrația americana merita mai mult. Este timpul pentru responsabilitate. Asta se intampla atunci cand un om vrea toata puterea și divizeaza…

- ”Felicitari Regatului Unit si UE pentru ca au incheiat un acord istoric al Brexitului. Statele Unite sunt pregatite sa actioneze impreuna cu toti pentru a consolida si mai mult relatiile transatlantice in urmatorii ani”, a anuntat de Craciun, intr-un mesaj postat pe Twitter Consiliul National american…

- Presedintele in exercitiu al SUA Donald Trump a luat decizia joi de a le interzice americanilor sa investeasca in companii chineze acuzate de guvernul sau ca sustin activitatile militare ale Beijingului, relateaza AFP.Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia…