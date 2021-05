Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza Reuters si Agerpres.Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul.

- Președintele american Joe Biden s-a declarat dispus sa aiba o întâlnire cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un în anumite condiții, schimbându-și poziția exprimata în luna martie vizavi de acest subiect, relateaza agenția Reuters citata de News.ro.Biden si omologul…

- Secretarul Consiliului de securitate rus Nikolai Patrusev si consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan intentioneaza sa se intalneasca intr-un oras european in urmatoarele saptamani, a informat miercuri cotidianul Kommersant fara a dezvalui surse, transmite Reuters. Presa rusa…

- Presedintele american Joe Biden i-a transmis direct presedintelui rus Vladimir Putin ingrijorarea sa privind cresterea prezentei trupelor rusesti in apropierea Ucrainei, precum si angajamentul Statelor Unite fata de integritatea teritoriala a acestei tari, a declarat miercuri consilierul pentru securitate…