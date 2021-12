Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden va discuta joi cu președintele rus Vladimir Putin, conform unui comunicat al Casei Albe, in contextul in care armata rusa a mobilizat in ultima perioada zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, informeaza Reuters.

- Rusia si China ar trebui sa ramana ferme in respingerea interferentelor occidentale si in apararea reciproca a intereselor de securitate, au convenit miercuri presedintele rus Vladimir Putin si cel chinez Xi Jinping, intr-o convorbire purtata in sistem video, transmite Reuters. Conversatia…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden au cazut de acord sa poarte mai multe convorbiri pe fondul tensiunilor din cauza comasarii de trupe ruse la granita cu Ucraina, a anuntat duminica Kremlinul, care a adaugat ca lui Putin i-ar placea sa se intalneasca si in persoana…

- Un inalt oficial al Kremlinului declara ca momentul și situația crizei rachetelor din Cuba 1962 ar putea reaparea in conflictul ce mocnește la frontierele Ucrainei cu Rusia. Relatiile dintre Rusia si SUA ar putea sa ajunga intr-o situatie similara celei marcate de criza rachetelor din Cuba din 1962,…

- Presedintele american Joe Biden a avut o videoconferinta cu principalii sai aliati europeni in urma discutiei neconcludente purtate marti cu liderul rus Vladimir Putin, a anuntat miercuri purtatorul de cuvint al guvernului german Steffen Seibert, citat de agentia de presa dpa. Biden a vorbit marti seara…

- Președintele american Joe Biden a dialogat prin videoconferința cu principalii sai aliați europeni, dupa discuția purtata marți cu liderul rus Vladimir Putin, discuție ce nu a adus la detensionarea situației de la granița ruso-ucraineana.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden ar putea avea o intrevedere fata in fata la inceputul lui 2022, insa ei ar putea discuta prin videoconferinta pana atunci, la sfarsitul acestui an, informeaza miercuri, citand surse, cotidianul rus Kommersant, preluat de Reuters.

- ​Regele Abdullah al Iordaniei a discutat telefonic cu presedintele Bashar al-Assad al Siriei pentru prima oara de la izbucnirea razboiului sirian acum 10 ani, a anuntat duminica palatul regal, transmite Reuters.Conversatia este cel mai recent dintr-o serie de pasi din ultima perioada facuti catre…