Presedintele american Joe Biden, care a promis cea mai mare transparenta financiara, si sotia sa Jill Biden au declarat venituri de putin peste 600.000 de dolari la administratia fiscala federala pentru anul 2021, a informat Casa Alba, conform AFP. In privința veniturilor, familia prezidențiala a declarat 610.702 dolari si a platit 150.439 de dolari impozit