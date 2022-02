Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au evidentiat luni, la Washington, pozitii similiare cu privire la criza din Ucraina, dar nu au reusit sa vorbeasca cu o singura voce despre controversatul gazoduct Nord Stream 2, transmite AFP. "Daca Rusia invadeaza (Ucraina), asta…

- Președintele american Joe Biden și cancelarul german Olaf Scholz și-au exprimat luni, la Washington, deplina lor solidaritate in situația creata in Europa de tensiunile grave de la frontiera Rusiei cu Ucraina. Corespondenții de presa locali au menționat in relatarile lor ca ei nu au reușit nici cu acest…

- Joe Biden susține, la fel ca și predecesorul sau Donald Trump, ca gazoductul Nord Stream 2 ofera Moscovei o parghie energetica și strategica prea importanta, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa in Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden, și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-au exprimat…

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au evidentiat luni, la Washington, pozitii similiare cu privire la criza din Ucraina, dar nu au reusit sa vorbeasca cu o singura voce despre controversatul gazoduct Nord Stream 2, transmite AFP preluat de agerpres. "Daca Rusia invadeaza…

- Președintele american Joe Biden a promis, luni, dupa discuția cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba, ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza granița Ucrainei.

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit cu cancelarul german Olaf Scholz si a afirmat ca intalnirea a fost "foarte productiva" si ca discutiile despre "descurajarea amenintarilor Rusiei impotriva Ucrainei” au fost pe ordinea de zi, noteza news.ro. "Germania cu Statele Unite, impreuna…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge „in curand” la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. „Voi merge in Statele Unite”, la 7 februarie, unde este programata o intalnire cu presedintele…

- Presedintele american Joe Biden va discuta intr-o conferinta video, luni, la ora 22:00, ora Romaniei, cu liderii europeni despre tensiunile existente intre Rusia si Ucraina, inclusiv consolidarea militara a Rusiei la granitele cu Ucraina, a anuntat Casa