Stiri pe aceeasi tema

- In primul sau discurs despre starea uniunii, in Congresul SUA, președintele american Joe Biden l-a criticat pe presedintele rus Vladimir Putin pentru un razboiul pornit in Ucraina, despre care liderul de la Casa Alba a precizat ca este unul „premeditat si neprovocat”. Totodata, Joe Biden și-a reafirmat „credinta…

- Jana Cernochova, ministrul ceh al apararii, a anunțat, marți, ca trupe ale armatei ar putea fi desfașurate in cadrul unei unitați NATO in Slovacia sau in Romania, relateaza seznamzpravy.cz, citat de HotNews.ro . „O opțiune este Romania, a doua este Slovacia. Cred ca ne dam seama care este mai aproape…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de distrugerea eforturilor de pace și a exclus orice concesie teritoriala intr-un discurs adresat națiunii in primele ore ale zilei de marți. Zelenskiy a avut aceasta intervenție publica dupa decizia Rusiei de a recunoaște in mod oficial ca independente…

- Presedintele american Joe Biden are vineri seara o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de consolidarea militara in curs a Rusiei in jurul frontierelor Ucrainei, a anuntat Casa Alba.

- Presedintele american, Joe Biden, are vineri, de la ora 16:00 GMT, o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters. La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei,…

- Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 16:00 GMT (18:00, ora Romaniei) o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters. La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei,…

- Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 16:00 GMT o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters.La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei,…

- ​Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 16:00 GMT o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de concentrarea de trupe rusesti la granita cu Ucraina, a anuntat Casa Alba, informeaza Reuters, citat de Agerpres. La discutie vor participa liderii Canadei, Frantei,…