- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, i-a spus marți șefului statului francez Emmanuel Macron ca dorește „revitalizarea relațiilor bilaterale și transatlantice, în special prin NATO și Uniunea Europeana”, care au fost adesea atacate de Donald Trump, potrivit AFP.În…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, l-a felicitat duminica aceasta pentru victoria in alegeri pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, si pe vicepresedintele ales, Kamala Harris, cu care spera sa lucreze pentru a aduce pacea in Afganistan, transmite EFE.Ghani a scris pe contul sau de Twitter…

- Intr-un discurs susținut in fața a mii de susținatori Wilmington, Delaware, președintele ales al Americii a lansat un apel la unitate și le-a promis susținatorilor lui Donald Trump ca va fi in egala masura și președintele lor. Biden a ținut sa mulțumeasca explicit comunitații afro-americane pentru susținere,…

- Șefa democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a vorbit vineri despre Joe Biden cu referirea de ''presedinte ales'' al SUA, intr-un moment in care candidatul democrat il devanseaza pe republicanul Donald Trump in mai multe state cheie unde nu s-a incheiat numararea voturilor, relateaza…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca Joe Biden se indreapta spre Casa Alba, chiar daca nicio sursa media nu estimeaza deocamdata ca el va fi castigatorul alegerilor, relateaza joi dpa. ''Poporul american a ales clar la urne…

- BUCURESTI, 3 nov – Sputnik. Marti, 3 noiembrie, agentia internationala Sputnik transmite direct din New York, in timp ce alegatorii se indreapta catre secțiile de votare pentru a vota la alegerile prezidențiale din SUA, 2020. Americanii aleg, pentru urmatorii patru ani, intre președintele…

- Scenariul unui Joe Biden ales presedinte si obligat sa renunte la mandat din motive de sanatate nu este exclus. Senatoarea de culoare Kamala Harris ar deveni astfel prima femeie presedinta a Statelor Unite.