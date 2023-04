Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden il va primi pentru prima data la Washington, saptamana viitoare, pe omologul sau columbian, Gustavo Petro, a anuntat vineri Casa Alba, in timp ce politia federala (FBI) a plasat un lider de gherila columbian pe lista celor mai cautati zece indivizi, scrie AFP, scrie Agerpres.Cei…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut o intrevedere cu secretarul american al apararii, Lloyd J. Austin III, joi, context in care a vorbit de nevoia unei strategii pentru securitatea la Marea Neagra care sa fie coordonata de Statele Unite ale Americii, transmite MApN.Tilvar este in vizita…

- Ziua Internaționala a Apei ne reamintește ca ciclul global al precipitațiilor este afectat in mod critic de schimbarile climatice - ceea ce inseamna mai puține ploi, seceta severa și precipitații extreme - aducand distrugere și devastare. In Romania, partea de sud a țarii este grav afectata. Avand in…

- Presedintele Joe Biden, in varsta de 80 de ani, a fost operat in luna februarie pentru a i se indeparta de pe piept o leziune "minora" a pielii, care s-a dovedit a fi canceroasa, a declarat vineri medicul sau, spunand ca "tot tesutul canceros a fost indepartat cu succes", transmite AFP, relateaza agerpres.ro.Natura…

- Propunerile presedintei Comisiei Europene vor fi discutate la summitul UE ce va avea loc la 9-10 februarie la Bruxelles, iar deciziile sunt de asteptat sa fie luate in martie. In afara de subventii, propunerile CE pentru trecerea catre o economie prietenoasa cu mediul se refera in principal la redistribuiri…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Chris Hipkins, a atribuit inundațiile și alunecarile de teren din Auckland recente, schimbarilor climatice. Hipkins a facut aceste comentarii luni (30 ianuarie), in timp ce locuitorii din Auckland incepeau sa curețe dupa ploile torențiale record. Imagini de la postul local…

- Presedintele Joe Biden, intentioneaza sa il numeasca pe Jeff Zients in functia de sef al cancelariei prezidentiale, in locul lui Ron Klain, care se va retrage din aceasta pozitie in februarie, afirma un oficial politic de la Washington citat de site-ul Axios.com, scrie Mediafax. Fii la curent…