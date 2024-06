Stiri pe aceeasi tema

- Criptomonedele devin o forța in alegerile prezidențiale din SUA! In popularul serial HBO Game of Thrones , alianțele au fost adesea de scurta durata și fluide. Multe dintre marile case au schimbat alianțele pe masura ce cautarea lor nesfarșita pentru putere a continuat.

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și rivalul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, se vor confrunta, joi, in prima dezbatere prezidențiala americana din acest an, eveniment care se desfașoara in premiera in vara și fara implicarea Comisiei pentru Dezbateri Prezidențiale, agenția…

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se va confrunta joi cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala.

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se va confrunta joi cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala, foarte asteptata, cu mai putin de jumatate de an inainte de scrutin.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA, Joe Biden sau Donald Trump, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “In general, nu exista nicio diferenta pentru…

- Presedintele american, democratul Joe Biden, si rivalul sau, predecesorul sau republican Donald Trump, sunt la egalitate in cursa pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos, difuzat miercuri, transmite Agerpres.

- Potrivit rezultatelor unui sondaj comandat de New York Times și Siena College și preluat de USA Today, Joe Biden, in varsta de 81 de ani și actualul președinte in funcție, a reușit sa recupereze din handicap și sa se apropie de Donald Trump, in varsta de 77 de ani. Trump conduce cu doar un punct […]…

- Donald Trump organizeaza sambata seara o uriasa colectare de fonduri in Florida, un nou episod crucial al luptei pentru donatii mari intre republican si Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP, inforemaza Agerpres.