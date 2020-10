Stiri pe aceeasi tema

- Echipa presedintelui SUA, Donald Trump, si cea a lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential, se pregatesc de posibile proceduri constitutionale speciale, in cazul in care...

- Viitoarea dezbatere electorala din Statele Unite la care vor participa presedintele Donald Trump si candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential, Joseph Biden, se va desfasura prin videoconferinta, dat fiind ca liderul de la Casa Alba are coronavirus, potrivit Mediafax.Comisia…

- Viitoarea dezbatere electorala din Statele Unite la care vor participa presedintele Donald Trump si candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential, Joseph Biden, se va desfasura prin videoconferinta, dat fiind ca liderul de la Casa Alba are coronavirus.

- Joe Biden, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, s-a declarat de acord sa participe la a doua dezbatere televizata cu actualul președinte Donald Trump, daca experții considera ca nu ar exista riscuri medicale, dupa ce Trump a fost infectat cu noul

- Joe Biden, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, s-a declarat de acord sa participe la a doua dezbatere televizata cu actualul președinte Donald Trump, daca experții considera ca nu ar exista riscuri medicale, dupa ce Trump a fost infectat cu noul coronavirus,…

- Echipa de campanie a lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, vrea sa obtina conditii mai stricte pentru derularea viitoarelor dezbateri electorale cu presedintele Donald Trump, afirma surse citate de site-ul Politico.com, potrivit MEDIAFAX.Imediat…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din Statele Unite, are un avans de 9% în preferintele de vot în raport cu presedintele Donald Trump, membru al Partidului Republican, conform unui sondaj publicat miercuri, potrivit Mediafax. Joseph Biden este…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti pentru prima oara ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, unde il va infrunta pe contracandidatul sau democrat Joe Biden, „va fi strans”, iar de aceea este nevoie „de fiecare vot in parte”, transmite EFE. Trump nu mai este sigur de…