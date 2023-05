Stiri pe aceeasi tema

- Un republican de top din Senatul SUA i-a cerut marti presedintelui Joe Biden sa accepte planul partidului sau de a reduce cheltuielile, sau sa faca o contraoferta, in timp ce un democrat cheie a subliniat necesitatea unei cresteri ”curate” a plafonului datoriilor, care ar necesita sprijinul republican…

- Razboi in Ucraina, ziua 374. Presedintele SUA si cancelarul Germaniei au semnalat vineri, cu ocazia intalnirii de la Casa Alba, mentinerea unitatii pozitiilor privind asistenta oferita Ucrainei.

- Presedintele american Joe Biden il va primi vineri la Casa Alba pe cancelarul german Olaf Scholz, iar principalul subiect al dialogului va fi razboiul din Ucraina, a anuntat luni presedintia Statelor Unite, conform dpa. "Pot sa va spun ca razboiul din Ucraina va fi un subiect important de discutie,…

- SUA au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Acest nou ajutor, care nu provine din rezervele armatei americane si,…

- Președintele SUA, Joe Biden a sosit la palatul prezidențial din Varșovia, unde va purta discuții cu președintele Poloniei, Andrzej Duda inainte de a ține un discurs ulterior, relateaza CNN și BBC . UPDATE: Vizita lui Biden la Varșovia e un semnal important pentru securitatea globala, a declarat președintele…

- Presedintele american Joe Biden va tine astazi un discurs istoric in Polonia, pentru a marca un an de la inceputul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. La randul sau, Vladimir Putin iși va rosti astazi discursul despre starea națiunii in fața Adunarii Federale a Rusiei.

- Președintele american Joe Biden s-a deplasat luni la Kiev, capitala Ucrainei, pentru prima data de la lansarea invaziei ruse, acum un an. Liderul de la Casa Alba s-a intalnit la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Vizita lui Biden in capitala Ucrainei a avut loc cu patru zile inainte…