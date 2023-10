Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, si premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au cazut de acord ca Fasia Gaza, sub asediu, va beneficia de un „flux continuu” de ajutor umanitar, a informat Casa Alba, relateaza AFP. In timp ce al doilea convoi de camioane a intrat duminica in Fasia Gaza dinspre Egipt,…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat miercuri ca omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, cu care tocmai a discutat telefonic, a “acceptat” sa “lase cel mult 20 de camioane sa treaca” frontiera pentru a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Daca Hamas…

- Israelul a aprobat intrarea unui ajutor in Fasia Gaza 39; 39;cat mai rapid posibil 39; 39;, a dat asigurari miercuri presedintele american Joe Biden, aflat in vizita la Tel Aviv, el cerand Israelului sa nu repete 39; 39;erorile 39; 39; comise de Statele Unite dupa atentatele din 11 septembrie 2001,…

- Președintele american Joe Biden a avut convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu șeful Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, in contextul pregatirilor Israelului pentru o operațiune in Fașia Gaza. In timpul convorbirilor telefonice, liderul american a remarcat sprijinul…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este important ca legile razboiului sa fie respectate de Israel, care ataca Fașia Gaza ca raspuns la loviturile surpriza lansate de Hamas asupra teritoriului sau, sambata, 7 octombrie, relateaza AFP, citata de France 24, și News.ro.Premierul israelian…