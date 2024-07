Stiri pe aceeasi tema

- Violenta si agresivitatea nu sunt atribute ale vreunei democratii - a fost mesajul transmis duminica de presedintele Klaus Iohannis, in contextul tentativei de asasinat asupra fostului presedinte al SUA, Donald Trump.

- Premierul Marcel Ciolacu a condamnat duminica atacul armat in timpul unui miting al fostului președinte american Donald Trump, afirmand ca „indiferent de diferentele politice sau ideologice, recurgerea la violenta nu este niciodata justificata”.„Transmit gandurile mele de recuperare rapida presedintelui…

- Președintele american Joe Biden a criticat luni hotararea Curții Supreme a Statelor Unite de a-i acorda predecesorului sau, Donald Trump, imunitate extinsa impotriva acuzațiilor penale conform carora a incercat sa anuleze rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020. E un „precedent periculos” care…

- Performanța slaba a președintelui american Joe Biden in dezbaterea electorala cu fostul președinte Donald Trump i-a facut pe unii democrați sa-și puna problema nominalizarii unui alt candidat in cursa pentru Casa Alba. O lista cu posibile nume a aparut deja, dar in ce condiții Joe Biden ar renunța la…

- Joe Biden a declarat vineri, 28 iunie, dupa prima sa dezbatere cu Donald Trump in perspectiva alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie, ca nu ar fi candidat daca nu ar fi putut „face munca” de președinte al SUA.„Nu vorbesc atat de usor ca altadata, nu vorbesc cu atata facilitate ca altadata, nu dezbat…

- Dupa luni de sondaje in statele cheie care aratau ca fostul președinte Trump se indreapta catre victorie in alegerile prezidențiale din SUA, din luna noiembrie, Joe Biden are motive de optimism. Cursa pentru Casa Alba pare sa se schimbe dupa condamnarea penala a lui Donald Trump in dosarul Stormy Daniels.

- Președintele american Joe Biden a avut o prima reacție in legatura cu recenta decizie a juriului din New York de a-l gasi vinovat pe Donald Trump pentru toate cele 34 de capete de acuzare. Liderul de la Casa Alba a calificat drept „nesabuite” atacurile la adresa sistemului judiciar.