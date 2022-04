Presedintele american, Joe Biden, si sotia sa, Jill Biden, au declarat ca au obținut venituri cu putin peste 600.000 de dolari in 2021, potrivit unui comunicat al Casei Albe. Cuplul prezidential a declarat 610.702 de dolari si a platit 150.439 de dolari impozit pe venit, adica o cota de impozitare de 24,6%, a precizat executivul […] The post Joe Biden și-a declarat veniturile. Cați bani a caștigat președintele american in 2021 first appeared on Ziarul National .