Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca a adus in discuție subiectul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi la intalnirea pe care a avut-o cu prințul saudit Mohammed bin Salman, scrie Reuters. Serviciile americane de informații au ajuns la concluzia ca prințul bin Salman a aprobat in mod…

- Joe Biden și prințul mostenitor saudit Mohammed bin Salman s-au salutat cu pumnul, la sosirea presedintelui american in Arabia Saudita, informeaza BBC . Casa Alba a precizat ca Joe Biden incearca sa evite strangerile de mana pentru a se proteja de COVID. Joe Biden a fost criticat din cauza acestei vizite,…

- Joe Biden si printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman s-au salutat cu un "fist bump" la sosirea presedintelui american in Regatul Arabiei Saudite. Casa Alba a precizat ca liderul american incearca sa evite strangerile de mana pentru a se proteja de Covid-19, relateaza BBC. Joe Biden a intampinat…

- Președintele american Joe Biden și prințul saudit Mohammed bin Salman s-au salutat „batand pumnul” - genul de salut care presupune un contact fizic minim, adoptat in timpul pandemiei de coronavirus -, in loc sa-și stranga mana, vineri, in timpul vizitei pe care liderul de la Casa Alba o face in Arabia…

- Presedintele american Joe Biden doreste sa „recalibreze” relatiile SUA cu Arabia Saudita, nu sa le rupa, si va discuta cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre drepturile omului si petrol, afirma principalul consilier politic si militar al Casei Albe, Jake Sullivan. El a facut declarația…

- Președintele american Joe Biden a inceput un turneu de patru zile in Orientul Mijlociu – Israel, Cisiordania ocupata și Arabia Saudita, unde va avea intalniri cu liderii regionali. Dar cea mai importanta este intalnirea cu regele saudit Salman și cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman: Statele Unite…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa se intalneasca cu printul mosternitor Mohammed bin Salman, suprnumit MBS, care face parte dintr-o delegatie saudita, anunta Casa Alba, minimalizand importanta acestei intalniri, in urma unei crize diplomatice provocate de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca nu se va intalni cu liderul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in cursul vizitei pe care urmeaza sa o faca in aceasta tara luna viitoare, si ca il va vedea pe printul mostenitor doar in cadrul unei „intruniri internationale” extinse.