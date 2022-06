La o saptamana dupa masacrul dintr-o școala primara din Texas, soldat cu 19 morți, congresmenul republican Greg Steube, din Florida, a fluturat trei pistoale la o audiere prin videoconferința in Congres. Pe ordinea de zi se afla reglementarea armelor de foc. In SUA, scena a șocat. „Cat de multe alte masacre suntem dispuși sa acceptam?”, […] The post Joe Biden, sfidat in direct cu arma in mana de un congresmen / „Fac ce vreau cu armele mele” - VIDEO first appeared on Ziarul National .